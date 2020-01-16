Порошенко: псевдоскандал с Гончаруком раздувают Россия и "известный олигарх"

Только у них есть причина, уверен экс-президент.

Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука - это не украинский сценарий. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады. Он уверен, что раздувании этого скандала заинтересованы Россия как страна-агрессор и "олигарх-бывший владелец национализированного «ПриватБанка»".

«Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам», - подчеркнул он.

«Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал», - заявил пятый Президент Украины.

«Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха», - обратил внимание Порошенко.

«Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. Через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы», - пояснил Петр Порошенко.

«Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства», - подчеркнул он.