Депутаты из "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

Депутаты Верховной Рады из "Слуги народа" попросили Службу безопасности Украины расследовать появление в интернете аудиозаписей рабочего совещания премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщила представительница Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - цитирует Шуляк пресс-служба "Слуги народа".

Она считает, что получить записи из переговорной комнаты в Кабинете министров можно было тремя путями: в рамках уголовного производства (которого нет), в рамках контрразведывательной деятельности, при помощи установки средств прослушки в кабинета высших должностных лиц.

В пресс-службе СБУ LB.ua сообщили, что в случае поступления официального запроса от депутатов они "будут изучать ситуацию".

Напомним, 15 января в интернете появилась запись разговора людей с голосами, похожими на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, первой замглавы НБУ Катерины Рожковой и прочих. На ней якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский слабо разбирается в экономических процессах в стране. При этом сам говорящий называет себя профаном в экономике.