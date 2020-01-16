Верланов: Мы уничтожим коррупционные схемы в налоговой

"Так как раньше, больше не будет".

В Государственной налоговой службе нет места для тех, кто рассматривает свою должность как средство для получения взяток и злоупотреблений. Каждые такие проявления будут жестко искореняться. Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

«Решительная борьба с коррупцией - одна из главных задач, которая была поставлена перед каждым сборщиком налогов с момента, когда я возглавил вновь ДПС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказания. Если кто-то из чиновников не осознал - правила игры изменились. Так как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика и рассматривает свою должность только как место для взяток», - заявил Сергей Верланов.

Председатель ГНС подчеркнул, что в сотрудничестве с правоохранителями будет проводиться тщательная работа по очистке службы от взяточников.

«Вместе с правоохранителями, антикоррупционными органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление, которое разъедает страну уже много лет и не дает двигаться вперед. В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ системах. Налоговая и в дальнейшем будет оказывать любую помощь всем правоохранительным органам в выявлении коррупционных проявлений и проведении необходимых следственных действий», - подчеркнул Верланов.

По его мнению, из-за коррупционного скандала в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой. Он считает, что необходимо своей добросовестной работой донести до людей, что в налоговой работает много порядочных людей. Он рассказал также о мерах, которые воплощает налоговая для предотвращения коррупционных действий.

«Мы уже начали работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок. Мы будем и в дальнейшем мониторить любые подозрения в коррупционных действиях, отрабатывать сигналы от налогоплательщиков о вымогательстве взяток от любых должностных лиц ГНС. С этой целью создается горячая антикоррупционная линия, где каждый, кто имеет информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет проинформировать об известных ему фактах. Ни один виновный в коррупции не останется безнаказанным», - сообщил Верланов.

Также, председатель ГНС пообещал оперативно сообщать о результатах этой работы.