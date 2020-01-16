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В Киеве оперуполномоченный Нацполиции требовал взятку у продавца нелегального алкоголя

Предприниматель должен был платить ему каждый месяц. 

В Киеве оперуполномоченный Нацполиции требовал взятку у продавца нелегального алкоголя
Фото: dbr.gov.ua

В Киеве оперуполномоченного Деснянского управления полиции задержали за требование и получение взятки в 18 000 гривен.  

По предварительной информации, он вымогал у предпринимателя ежемесячную плату за непрепятственную торговлю нелицензионным алкоголем, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.  

"Во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 11 000 гривен оперуполномоченного задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса", – уточнили в ГБР.  

В рамках досудебного расследования ранее задокументировали факт получения правоохранителем 7000 гривен. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения воли.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило правоохранителю Управления патрульной полиции в Луганской области подозрение в незаконном проникновении в жилье и превышении служебных полномочий.  

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