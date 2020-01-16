В Киеве оперуполномоченный Нацполиции требовал взятку у продавца нелегального алкоголя

Предприниматель должен был платить ему каждый месяц.

В Киеве оперуполномоченного Деснянского управления полиции задержали за требование и получение взятки в 18 000 гривен.

По предварительной информации, он вымогал у предпринимателя ежемесячную плату за непрепятственную торговлю нелицензионным алкоголем, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 11 000 гривен оперуполномоченного задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса", – уточнили в ГБР.

В рамках досудебного расследования ранее задокументировали факт получения правоохранителем 7000 гривен. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения воли.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило правоохранителю Управления патрульной полиции в Луганской области подозрение в незаконном проникновении в жилье и превышении служебных полномочий.