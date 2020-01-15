Украинцам разрешили интернет в самолетах

Украинцы смогут пользоваться услугами интернета во время полета, даже если будут находиться на борту самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Отныне авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ к интернету на всех этапах - от посадки до прибытия", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

Как отмечается, европейские исследования продемонстрировали, что подключение к интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не оказывает негативного влияния на авиационную безопасность при работе на земле.

Кроме этого, операторы телекоммуникаций получили возможность использовать наиболее современное оборудование на базе новых стандартов широкополосного радиодоступа.

"Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами только через открытые тендеры. Это нанесет существенный удар по коррупционным схемам в сфере распределения полос радиочастот", - добавили в Минцифры.