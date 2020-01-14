Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, кто находился на борту самолета, которым он пользуется, во время перелета из Омана в Москву.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я пользуюсь этим самолетом соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. О пребывании этого самолета в Омане, то я могу сказать так - действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины, - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", - рассказал Медведчук, отметив, что самолет забирал семью его дочери, которая приехала в Оман на отдых в конце декабря.

По словам Медведчука, на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.

Он подчеркнул, что Рюмин не знаком с президентом Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

Также он опроверг информацию о том, что на самолете летел помощник президента России Владислав Сурков.

"Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господинн Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", - рассказал Медведчук.

Напомним, Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что президент с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Рано утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

В тот же день Зеленский прервал визит в Оман. Как сообщалось, перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в этой стране президента. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с "делегацией из Москвы" самолет Bombardier с номером 9H-VJN, на котором, как сообщали "Схемы", Зеленский вернулся в Украину.