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Депутаты предварительно внесли в Конституцию возможность создания новых органов при Раде

Поправкам не хватает много голосов для окончательного принятия.

Депутаты предварительно внесли в Конституцию возможность создания новых органов при Раде
Фото: volyanarodu.com.ua

Верховная Рада 14 января предварительно одобрила изменение Конституции в части создания консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

За соответствующее постановление №1028/П1 проголосовали 249 депутатов.

Правки будут внесены в статью 85 о полномочиях Верховной Рады.

"Это может быть, например, комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в какой-то сфере. Может быть какая-то рабочая группа, в которую войдут не только народные депутаты Украины, но и специалисты в области права, которые будут работать не на трудовых основаниях, а в силу того, что им интересна сфера и они хотят присоединиться к проблеме", - пояснил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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