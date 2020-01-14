Украина и Британия начали подготовку соглашения о политическом сотрудничестве после Brexit

Рабочие консультации начались с участием замминистра иностранных дел Василия Боднара.

Украина и Британия начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом на фейсбуке сообщило Министерство иностранных дел.

Рабочие консультации начались сегодня, 14 января с участием замминистра иностранных дел Василия Боднара.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что замминистра иностранных дел Василий Боднар встретился с главным переговорщиком Департамента экономической дипломатии МИД Великобритании со странами Восточной Европы и Центральной Азии Сарой Крофт для обсуждения сотрудничества после Brexit.