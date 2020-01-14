В реестре на сутки "засветилось" разрешение следователям ГБР изъять копии секретных документов по делу моряков, - адвокат

В Едином государственном реестре судебных решений на сутки "засветились" решения Печерского суда, которыми следователям ГБР была предоставлена возможность изъять копии секретных документов в "деле моряков".

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, а потому мне не удалось лично вручить им повестки о вызове в суд. Пришлось сдавать в ГБР (входящие номера NN401-20; 402-20; 403-20; 404-20). Следователям явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков", - отметил адвокат.

Головань рассказал, что на днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки появились решения Печерского суда, которыми следователям ГБР была предоставлена возможность изъять копии секретных документов по "делу моряков".

"В частности, "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины относительно деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ ...". Сейчас в реестре тех постановлений не найти, они незаконно скрыты от украинского общества", - подчеркнул Головань.

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.