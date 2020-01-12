Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Двум полицейским из Кривого Рога сообщили о подозрении в избиении подозреваемого. Об этом в субботу информирует Государственное бюро расследований.

Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в июле 2019 правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли потерпевшего признаться в совершении преступления и начали его бить", - говорится в сообщении.

В результате избиения пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему удалили селезенку и левую почку.

Следователи подали ходатайство об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку.