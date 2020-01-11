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В центре Киева обокрали певицу MARUV

Воры разбили стекло в автомобиле и стащили сумку c деньгами и документами.

В центре Киева обокрали певицу MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В субботу, 11 января, на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ограбили певицу MARUV (Анна Корсун). Неизвестные разбили стекло в ее автомобиле и стащили черную сумку "под крокодила" с деньгами и документами.

Об этом артистка сообщила в Instagram.

"Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, в общем, со всем барахлом... Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне.. Там были мои документы все", - рассказала певица своим подписчикам.

На сайте полиции Киева говорится, что сообщение о преступлении поступило около 17:00. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.

Следователи опросили певицу и приняли заявление об уголовном правонарушении и начали изымать записи с камер видеонаблюдения возле места кражи.

Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса

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