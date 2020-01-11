В центре Киева обокрали певицу MARUV

В субботу, 11 января, на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ограбили певицу MARUV (Анна Корсун). Неизвестные разбили стекло в ее автомобиле и стащили черную сумку "под крокодила" с деньгами и документами.
Об этом артистка сообщила в Instagram.
"Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, в общем, со всем барахлом... Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне.. Там были мои документы все", - рассказала певица своим подписчикам.
На сайте полиции Киева говорится, что сообщение о преступлении поступило около 17:00. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.
Следователи опросили певицу и приняли заявление об уголовном правонарушении и начали изымать записи с камер видеонаблюдения возле места кражи.
Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса