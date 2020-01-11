10 января в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

В Минобороны сообщили, что раненых бойцов привезли в Киев для дальнейшего лечения.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

"После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение. Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников пока удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

Волонтер Наталья Юсупова сообщила, что все военные с пулевыми и осколочными ранениями. Есть в очень тяжелом состоянии - их сразу везут в реанимацию.

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь для раненых можно в центре крови в самом госпитале.

"Наши потребности не меняются: это спортивные костюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыло, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все отчеты смотрите на моей странице", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.