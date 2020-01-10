Один военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу

Боевики шесть раз обстреляли позиции сил ООС.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов был ранен один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенныхартиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ: трижды у населенного пункта Орехово - из артсистем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; вблизи Южного - из подствольного гранатомета.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности группировки "Восток" - возле Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения.