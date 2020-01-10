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В Косове умер бизнесмен, которого якобы пытались убить ветераны АТО Буча и Пума

Сообщается, что после задержания Грищенко Чекурак находился под госохраной.

В Косове умер бизнесмен, которого якобы пытались убить ветераны АТО Буча и Пума
Инна Грищенко (Пума)
Фото: facebook.com/Krasnov.Stanislav

Вчера в Косове Ивано-Фрнаковской области умер предприниматель Михаил Чекурак, в покушении на убийство которого обвиняли семью ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко.

Об этом сообщает "КУРС".

Чекурак скончался 9 января примерно в 18.30. Причину смерти установит экспертиза, но при осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

По информации издания, после задержания Грищенко Чекурак находился под государственной охраной.

Напомним, двух бывших добровольцев Владислава (позывной "Буча") и Ирину Грищенко ("Пума") задержали по подозрению в покушении на убийство Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

Третий подозреваемый, тоже АТОшник, Иван Вакуленко под псевдонимом "Пистолет", покончил жизнь самоубийством.

В декабре 2019 Грищенко заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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