В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"

Инна Грищенко, как и ее муж, подозревается в заказном покушении на убийство.

Печерский суд Киева 6 ноября арестовал ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума".

Об этом сообщил активист Назар Приходько.

"6.11.2019 - дали 60 суток содержания под стражей без права внесения залога", - написал Приходько на своей странице в Facebook.

По его данным, "Пуме" инкриминируют соучастие в преступлении, которое якобы совершил ее муж Влад Грищенко ("Буча") в 2018 году, а именно "покушение на убийство по заказу".

"Пума, типа "присутствовала при подготовке к покушению" и едва не "контролировала установление самодельного взрывного устройства" под машину какого-то барыги из Ивано-Франковской области", - написал Приходько.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что суд арестовал женщину, подозреваемую в покушении на убийство предпринимателя в Ивано-Франковской области.

"Событие произошло в июле 2018 в Косове: в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что на собственном дворе заметил под машиной опасный предмет. При осмотре специалисты взрывотехнической службы обнаружили самодельное взрывное устройство (5 кг в тротиловом эквиваленте)", - говорится в сообщении.

24 сентября 2019 оперативники Ивано-Франковской области совместно со спецподразделением КОРД Волыни задержали подозреваемого в совершении покушения. Это - житель Киева, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Тогда во время обысков, проведенных в трех областях Украины, правоохранители изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Суд избрал в отношении задержанного мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Ранее основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника - Дмитрия Терещенко.

Терещенко якобы тоже обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове в 2018 году, за которое задержали Владислава Грищенко. Супруга Грищенко Инна три года назад работала в одном из заведений Veterano Group. Тогда она жена проходила по делу в качестве свидетеля, а теперь - как подозреваемая.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и по п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.