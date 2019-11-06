Основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии на Софиевской, 8 произошел обыск.

Об этом он сообщил в видеобращении в фейсбуке.

"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто передернет. Записываю это видео исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информпространстве. Сегодня в пиццерии на Софиевской, 8 был обыск. Постановление на этот обыск дал самый честный и справедливый суд мира - Печерский", - сообщил Остальцев.

При этом он уточнил, что дверь выломали не в пиццерии, а дома у его помощника.

По словам Остальцева, его помощник Дмитрий Терещенко позвонил в 8 утра и сообщил, что в квартире, где он прописан и где проживает его мама, выламывают дверь. Оказалось, что согласно постановлению Печерского суда "никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко".

Позже выяснилось, что согласно постановлению суда разрешено проводить обыски во всех помещениях на ул. Софийской, 8.

При этом стало известно о серии обысков в разных местах.

Леонид Остальцев заявил, что считает постановление суда и действия полиции незаконными.