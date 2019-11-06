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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Конфликт у спортивного клуба в Харькове закончился стрельбой, есть пострадавший

В отдел полиции доставлены 14 человек.

Вечером 5 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате которой один человек госпитализирован.

Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентиновская, информирует пресс-служба областной полиции.

В результате происшествия в больницу с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги госпитализирован 30-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi.

Как сообщили правоохранители, в Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.С места инцидента сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

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