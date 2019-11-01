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В США на хэллоуинской вечеринке застрелили четверых человек

Еще несколько гостей вечеринки получили ранения.

В США на хэллоуинской вечеринке застрелили четверых человек
Фото: twitter.com/privateofficer

Четверо человек погибли в результате стрельбы на костюмированной вечеринке, которая проходила в ночь на Хэллоуин в городе Оринда на севере Калифорнии, США.

Об этом в пятницу сообщил офис местного шерифа и несколько изданий, передает Голос Америки.

Стрельба произошла в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе Оринды - маленького городка, находящегося недалеко от Сан-Франциско.

Офис шерифа округа Контра-Коста сообщил о гибели четверых человек и нескольких раненых. Личности погибших и раненых не раскрываются, равно как и имена подозреваемых.

Вечеринка рекламировалась в соцсетях, на ней присутствовало более 100 человек. Полиция получила сообщение о стрельбе около 11 часов вечера в четверг, пишет East Bay Times.

В свою очередь в Чикаго во время празднования Хеллоуина, сообщает газета Chicago Tribune, 7-летняя девочка была случайно ранена в ходе уличной перестрелки. Девочка находилась на улице вместе со своим отцом. В критическом состоянии она была оперативно доставлена в местный госпиталь. Городская полиция ведет поиск мужчины, устроившего стрельбу.

Как сообщалось, два года назад в США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина.

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