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В США расширили санкции против Ирана

Штаты полны решимости вести переговоры о постоянных ограничениях. 

В США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. В санкционный список также попали четыре вида материалов, которые используются для ядерной и ракетной программ Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Отмечается, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции. В 2017 году Белый дом внес КСИР в список организаций, «поддерживающих терроризм».

«Это решение поможет сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия и помешать режиму воссоздать объекты в чувствительных к распространению целях», - сказано в сообщении Госдепа. 

В сообщении так же отмечается, что, США полны решимости вести переговоры о постоянных ограничениях, лишающих Иран любого пути к ядерному оружию. 

Напомним, 26 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал обогащение урана в высокотехнологичных центрифугах, что является нарушением "ядерной сделки", заключенной Тегераном в 2015 году с ведущими мировыми государствами.

В свою очередь, Иран заявил, что вернется к ядерной сделке при условии, если Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.

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