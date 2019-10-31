Комиссия Украина-НАТО. Расширенные возможности вместо ПДЧ?

В Киеве 31 октября состоялось очередное заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне: украинскую сторону представлял президент Владимир Зеленский, а делегацию Североатлантического альянса - Генеральный секретарь Йенс Столтенберг . Речь о Плане действий по членству в Альянсе не идёт. Зато украинская сторона вновь заговорила о "Программе расширенных возможностей". Что это означает для Украины - рассказывает LB.ua.

Фото: president.gov.ua

В Киеве 31 октября состоялось очередное заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне: украинскую сторону представлял президент Владимир Зеленский, а делегацию Североатлантического альянса - Генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Речь о Плане действий по членству в Альянсе не идёт. Зато украинская сторона вновь заговорила о "Программе расширенных возможностей". Что это означает для Украины - рассказывает LB.ua.

Как и на предыдущих встречах президент Украины и генсек НАТО говорили о партнерстве, необходимости реформ. В этот раз украинская сторона снова подняла вопрос о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program). "Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал Зеленский, открывая заседание комиссии Украина-НАТО.

В прошлом году эту же украинскую инициативу исключил из повестки дня Столтенберг отметив, что для сотрудничества у Украины и НАТО и так хватает инструментов для взаимодействия. "У нас есть комиссия Украина-НАТО, у нас есть годовые национальные программы, у нас есть комплексный пакет помощи, у нас есть трастовые фонды ... Поэтому у нас есть много различных способов сотрудничать совместно с Украиной. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом", - сказал Генсек НАТО в июле 2018 года.

Фото: EPA/UPG

Программа расширенных возможностей НАТО является частью Инициативы Партнерской совместимости (Partnership Interoperability Initiative). В НАТО признают, что более глубокая совместимость является основой тесных отношений между НАТО и странами-партнерами. "Расширенные возможности" включают в себя для каждой страны-партнера регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к программам взаимодействия и учений, обмен информацией и более тесное объединение таких стран-партнеров во время кризиса и подготовки операций. После Саммита НАТО в 2014 году в Уэльсе Программа расширенных возможностей была предоставлена Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

Во время нынешнего заседания комиссии Йенс Солтенберг не отреагировал на предложение Украины. Он просто сказал: "Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат по внедрению широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения. Процесс реформ совершенно необходим для будущего Украины, безопасности и процветания вашей страны и вашего продвижения к будущему членству в НАТО".

Фото: EPA/UPG

Программа расширенных возможностей НАТО — это не План действий по членству в Альянсе, о котором на заседании комиссии не упоминали. Ранее это сделали народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", зарегистрировав проект постановления Верховной Рады о заявлении к НАТО с просьбой предоставить Украине ПДЧ на саммите Альянса, который пройдет в Лондоне.

До сих пор остается непонятным, кто и как будет отслеживать переход Украины на стандарты НАТО. Ведь это многие сотни параметров не только технического и военного характера, но также управленческого и экономического. Нельзя забывать и о 10-й статье Договора о НАТО, где чётко указано: Альянс может принять в свои ряды любую европейскую страну, которая соответствует принципам Договора - принципам демократии, свободы личности и верховенства права.

На данный момент в структуре НАТО нет такого подразделения, которое отвечало бы за мониторинг выполнения страной-партнером всех необходимых регламентов. Северная Македония, которая в будущем станет 30-й страной-членом НАТО, начала выполнять ПДЧ в 1999 году. Единственное, что сейчас отделяет Македонию от членства в Альянсе — ратификация протокола о вступлении остальными 29 странами-членами, 20 из которых уже ратифицировали. За эти 20 лет власти Македонии ежегодно предоставляли отчет о переходе на соответствующие регламенты НАТО. И это, скорее всего, происходило за закрытыми дверьми.

Вероятно, о решении Альянса по поводу предоставления Украине ПДЧ или Программы расширенных возможностей мы узнаем чуть больше чем через месяц - после саммита НАТО в Лондоне, который пройдет 3-4 декабря.

В заключении своего пребывания в Киеве Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде, где заявил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма Россией, и призвал Москву прекратить поддерживать боевиков на Донбассе и вывести оттуда свои войска.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, эти заявления — невзирая на их важность — не открывают перед нами двери Альянса. Здесь турбо-режима не предвидится. Да и сам Столтенберг красноречиво молчит о будущем Украины.