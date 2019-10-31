Северная Корея снова осуществила пуск двух ракет

Северная Корея снова осуществила запуск двух ракет, его подтвердил Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Эти ракеты были запущены из территорий (провинции - ИФ) Пхёнан-Намдо во второй половине дня. Наши военные следят за ситуацией в случае дальнейших пусков и сохраняют боеготовность", - сказано в заявлении.

Тип ракет и их характеристики не указаны.

Ранее сообщалось, что Пхеньян произвел пуск минимум одной баллистической ракеты. Совбез ООН одной из своих резолюций ранее запретил Северной Корее производить пуски такого типа ракет.

Согласно информации береговой охраны Японии, ракеты не долетели до японской эксклюзивной экономической зоны.

Напормним, в августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности. 11 сентября сообщалось, что КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. 2 октября КНДР совершила еще один пуск неопознанной ракеты.

5 октября делегации США и КНДР начали переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.