Facebook выплатил британский штраф по делу Cambridge Analytica

Согласно соглашению, стороны отзывают свои претензии, при этом Facebook не признает своей вины.

Компания Facebook согласилась выплатить в Великобритании 500 тысяч фунтов стерлингов штрафа (в пересчете около 580 тыс. евро) по делу об утечке личных данных пользователей соцсети, собиравшихся компанией Cambridge Analytica.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что интернет-гигант достиг соответствующей договоренности с Управлением комиссара по информации (ICO) Великобритании. Согласно соглашению, стороны отзывают свои претензии, при этом Facebook не признает своей вины.

"Штраф, выплаченный компанией Марка Цукерберга, перечислен в Казначейство Ее Величества", - говорится в заявлении.

"Комиссар полагает, что это соглашение наилучшим образом отвечает интересам всех британских субъектов данных, являющихся пользователями Facebook. И Facebook, и ICO обязуются продолжать работу по обеспечению соблюдения законодательства о защите данных", - говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

По данным ICO, в числе прочих Cambridge Analytica передала данные около 1 миллиона британских пользователей.

В ходе скандала главе Facebook Цукербергу пришлось дважды выступить на слушаниях в Конгрессе США. В июле 2019 года Facebook договорился о выплате в США штрафа в размере 5 млрд долларов. Это был рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которые правительство США вообще когда-либо назначало, сообщила Федеральная торговая комиссия США.