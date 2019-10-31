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У берегов Мальты нашли затонувшую британскую подлодку времен Второй мировой войны

Судно подорвалось в 1942 году на немецкой мине.

Фото: tvm.com.mt

Исследователи обнаружили затонувшую британскую подлодку HMS Urge, которая 27 апреля 1942 года отправилась с Мальты в направлении Александрии, но исчезла по пути. На ее борту было 32 члена экипажа и 12 пассажиров.

Как сообщает Reuters, субмарину обнаружили представители Университета Мальты, которые возобновили поиски по просьбе внука командира HMS Urge.

При помощи сонара они зафиксировали изображение подлодки примерно в 3 км от побережья Мальты на глубине 130 метров.

Фото: tvm.com.mt

Осмотр субмарины подтвердил версию о том, что она затонула в результате взрыва мины.

"Повреждение носовой части указывает на очень сильный взрыв. Корабль затонул очень быстро, без шансов выжить в результате этой трагедии. Не считая носовой части, затонувшее судно находится в отличном состоянии. Оно лежит на морском дне очень гордо - в направлении Александрии, куда ему и было приказано направляться", - цитирует агентство профессора Тимми Гамбина, который возглавлял поисковую миссию.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что найденные обломки - это HMS Urge.

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