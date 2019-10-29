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Британская оппозиция согласилась на досрочные выборы

Голосование состоится вечером во вторник.

Британская оппозиция согласилась на досрочные выборы
Фото: EPA/UPG

Лейбористская партия Великобритании, которая находится в оппозиции в премьер-министру Борису Джонсону, согласилась на досрочные выборы.

Об этом пишет BBC.

Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что поскольку опасность жесткого брексита 31 октября устранена, партия готова поддержать предложение премьера о выборах.

"Я последовательно говорил, что мы готовы к выборам и проголосуем за них, когда вариант выхода без соглашения будет убран со стола. Теперь мы услышали от ЕС, что отсрочка выхода до 31 января подтверждена, так что на следующие три месяца это наше условие - убрать вариант выхода без соглашения со стола - соблюдено", - сказал Корбин.

Постановление о выборах Палата общин обсудит во вторник и, как ожидается, примет в окончательном виде поздно вечером.

Джонсон предложил провести их 12 декабря, в четверг, так как выборы в Соединенном Королевстве традиционно проводятся в этот день недели, эта традиция сложилась с 1930-х годов. Но часть оппозиции хотела бы назначить голосование на более раннюю дату (даже если это не четверг), чтобы точно лишить Джонсона возможности ещё раз попытаться провести соглашение о выходе из ЕС через парламент до выборов. Парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

Также оппозиция хочет снизить возрастной ценз для голосования с 18 до 16 лет и предоставить право голосовать на этих выборах живущим в Британии гражданам других стран ЕС.

Оппозиция рассчитывает, что эти несколько миллионов потенциальных новых избирателей, молодежь и граждане ЕС, настроены против брексита и, следовательно, против Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном.

Предыдущие выборы в Великобритании прошли в 2017 году. Победу на них с небольшим перевесом консерваторы, которых тогда возглавляла Тереза Мэй.

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