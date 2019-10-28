Экс-советник Белого дома не явился на слушания по делу об импичменте, - СМИ

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Чарльз Куперман не явился для дачи показаний перед американскими законодателями в рамках расследования возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на CNN.

Чарльз Куперман, который занимал должность заместителя советника по национальной безопасности, проигнорировал повестку, выданную тремя комитетами для дачи показаний 28 октября, заявил конгрессмен Адам Шифф, глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США.

Президент Дональд Трамп высказался за "иммунитет" Купермана, который впоследствии подал иск в суд, чтобы определить, должен ли он явиться для дачи показаний в Палату представителей.

Шифф заявил, что иск Куппермана "не имеет законных оснований" и что Белый дом стремится препятствовать советнику дать, возможно, "обвинительные" показания.

Сторона защиты Купермана заявила, что тот будет свидетельствовать, если суд вынесет решение в пользу Палаты представителей.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, де-факто посла США в Украине Уильяма Тейлора, а также и.о. помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филиппа Рикера.