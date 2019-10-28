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​Евросоюз согласился отложить выход Британии из ЕС на три месяца

Процедура будет оформлена в письменном виде и не будет предполагать созыва экстренного саммита.

​Евросоюз согласился отложить выход Британии из ЕС на три месяца
Фото: pixabay.org

Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС27 решил согласиться на просьбу Британии предоставить ей гибкую отсрочку брексита до 31 января 2020 года. Процедура будет оформлена в письменном виде", - написал Туск.

Как пишет Би-би-си, за это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации, сложившейся вокруг "брексита".

"Гибкая отсрочка" означает, что Британия сможет выйти из ЕС раньше, чем в конце января, если ратифицирует соглашение о выходе. Оформление отсрочки в письменном виде означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит.

В понедельник в британской Палате общин запланировано голосование о внеочередных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря. Удастся ли ему провести это решение, пока, однако, неясно.

Напомним, ранее Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.

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