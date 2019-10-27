Премьер-министром Бельгии впервые станет женщина

Премьер-министром Бельгии станет Софи Уилмс, которая заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета. Об этом пишет Politico.

"Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять Уилмс. Она будет первой женщиной, которая займет этот пост", - говорится в сообщении.

В пятницу Мишель объявил, что хочет закончить свою работу во главе бельгийского правительства не позднее начала ноября, чтобы подготовиться к новой должности, которая начинается 1 декабря.

Вилмс занимала должность министра бюджета во временном правительстве Мишеля. Она также будет возглавлять временное правительство, пока парламент Бельгии не образует постоянный Кабинет министров, о котором он не может договориться еще с мая, когда прошли выборы.

Временное правительство имеет лишь 38 из 150 мест в парламенте Бельгии после того, как фламандские националисты N-VA покинули коалицию в декабре 2018 года после миграционного скандала.