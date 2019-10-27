В центре Барселоны около 350 тысяч человек вышли в субботу, 26 октября, на акцию протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов, сообщает The Guardian.
"Днем на мирное шествие вышли более 350 тысяч человек, однако вечером другая группа радикально настроенных манифестантов - ее численность оценивается в 10 тыс. человек - собралась в центре города возле штаб-квартиры полиции", - говорится в сообщении.
Они бросали бутылки, камни и другие предметы в силовиков, полицейские с помощью дубинок и поролоновых пуль разгоняли толпу. По данным медиков, пострадали не менее 15 человек.
Демонстрация была организована Комитетами по обороны Республики (CDR), которые выступают за радикальные методы борьбы за отделение Каталонии от Испании. При поддержке этой организации, в частности, блокировалось железнодорожное и автомобильное движение в автономии, происходили попытки штурма местного парламента.
К митингу присоединился ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители выступающих за независимость партий, глава регионального правительства Каталонии Ким Торра, вице-премьер Пере Арагонес и председатель местного парламента Рожер Торрен.
Акции протеста проходят в Барселона с 14 октября, они начались после того, как суд Испании приговорил к реальным срокам политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии. Мирные манифестации сразу же переросли в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали уже более 600 человек: 367 гражданских и 289 полицейских.
При этом не все жители автономии выступают за отделение, отмечает The Guardian: опросы показывают, что около 44% респондентов поддерживают независимость Каталонии, более 48% выступают против.