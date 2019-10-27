Фото: EPA/UPG

В центре Барселоны около 350 тысяч человек вышли в субботу, 26 октября, на акцию протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов, сообщает The Guardian.

"Днем на мирное шествие вышли более 350 тысяч человек, однако вечером другая группа радикально настроенных манифестантов - ее численность оценивается в 10 тыс. человек - собралась в центре города возле штаб-квартиры полиции", - говорится в сообщении.

Они бросали бутылки, камни и другие предметы в силовиков, полицейские с помощью дубинок и поролоновых пуль разгоняли толпу. По данным медиков, пострадали не менее 15 человек.

Фото: EPA/UPG

Демонстрация была организована Комитетами по обороны Республики (CDR), которые выступают за радикальные методы борьбы за отделение Каталонии от Испании. При поддержке этой организации, в частности, блокировалось железнодорожное и автомобильное движение в автономии, происходили попытки штурма местного парламента.

К митингу присоединился ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители выступающих за независимость партий, глава регионального правительства Каталонии Ким Торра, вице-премьер Пере Арагонес и председатель местного парламента Рожер Торрен.

Фото: EPA/UPG

Акции протеста проходят в Барселона с 14 октября, они начались после того, как суд Испании приговорил к реальным срокам политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии. Мирные манифестации сразу же переросли в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали уже более 600 человек: 367 гражданских и 289 полицейских.

При этом не все жители автономии выступают за отделение, отмечает The Guardian: опросы показывают, что около 44% респондентов поддерживают независимость Каталонии, более 48% выступают против.