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10 человек погибли в Японии в результате проливных дождей

Это второе за месяц стихийное бедствие, обрушившееся на страну.

10 человек погибли в Японии в результате проливных дождей
10 человек погибли в Японии в результате проливных дождей
Фото: EPA/UPG

На востоке Японии 10 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает агентство Associated Press.

В префектуре Тиба жертвами дождей стали девять человек, еще один человек погиб в префектуре Фукусима, 

Дожди начались в пятницу и продолжались около 12 часов. За это время в некоторых районах Тибы и префектуры Ибараки выпало более 200 мм осадков. Этот показатель выше, чем в среднем за весь октябрь.

В префектуре Тиба разлилось несколько рек, затопив дороги и жилые районы, также из-за дождя там произошли оползни, которые разрушили несколько домов.

Спасатели сообщают, что из-за подтоплений они не могут добраться до некоторых районов Тибы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу провел заседание оперативной группы, чтобы обсудить ликвидацию последствий стихийного бедствия. Он призвал как можно скорее восстановить работу поврежденных энергосетей и водопроводов.

Напомним, в середине октября на Японию обрушился мощнейший за последние 60 лет тайфун. Погибли 23 человек. 

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