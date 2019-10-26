Трамп снял пошлины с ряда украинских товаров

В отношении каких именно видов продукции будет действовать льготный режим торговли не сказано.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября, возобновил режим беспошлинной торговли, действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Об этом говорится в указе американского президента.

Такое решение принято в связи с тем, что Украина "добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности". Указ президента вступит в силу через пять дней после его опубликования.

В документе говорится, что в декабре 2017 года режим торговых преференций для ряда товаров из Украины был приостановлен, поскольку в стране недостаточно соблюдалась защита интеллектуальных прав.

В офисе торгового представителя США отметили, что отмена пошлин коснется товаров, поставки которых до введения в 2017 году соответствующих ограничений составляли примерно треть от объема беспошлинного украинского экспорта в США на общую сумму 36 млн долларов.

В отношении каких именно видов продукции будет действовать льготный режим торговли, в заявлении Трампа не сказано.

Отметим, режим беспошлинной торговли в США действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций. Она действует преимущественно для бедных стран, а также для развивающихся стран, изделия из них не облагаются пошлиной. Это преимущество в 2017 году действовало для около 3500 товаров из Украины.

В 2014 году Украина была 79-й по объемам экспорта в США, товарооборот между странами тогда составлял всего 2,2 миллиарда долларов США.