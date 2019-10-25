Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
ГлавнаяМир

В России солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев

Причиной трагедии называют "нервный срыв".

В России солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев
Фото: tvk6.ru

Восемь военнослужащих погибли и еще двое ранены в результате стрельбы, которую при смене караула открыл их сослуживец в российском Забайкалье.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным источника агентства, в результате стрельбы погибли двое офицеров и шесть рядовых.

Открывший огонь военнослужащий задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - заявили в военном ведомстве.

Против солдата-срочника из войсковой части 54160 Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Между тем, осведомленный источник сообщил агентству, что солдата, расстрелявшего своих сослуживцев, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник также рассказал, что Шамсутдинову 20 лет, он был призван в июле 2019 года одним из военкоматов Тюменской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также