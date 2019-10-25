В Одесской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

В Одесской области задержали подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло в райцентре Раздельная.

По информации одесской полиции, мужчина во дворе своего дома избил до смерти своего 46-летнего знакомого и его 80-летнюю мать, а на следующий день пошел к ним домой и убил 82-летнего главу семейства. Чтобы скрыть следы преступления, тела матери с сыном мужчина бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а тело старика закрыл в его собственном доме и выбросил ключи.

Убитого пенсионера обнаружил старший сын, который не дождался матери и брата в Одессе и приехал их проведать. Мужчина вызвал полицию, сообщив и об исчезновении еще двух родственников.

Полицейские отрабатывали несколько версий и в конце концов установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который поддерживал приятельские отношения с этой семьей и был частым гостем в их доме.

Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время застолья обмолвился плохим словом о его сожительнице. На убийство 80-летней матери приятеля он решился, потому что женщина могла сообщить о преступлении в полицию, а 82-летнего отца - потому что тот не налил ему вина.

Досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) продолжается.