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С начала дня на Донбассе ранены трое военных

Один пострадал во время обстрела, двое других - подорвались на растяжке.

С начала дня на Донбассе ранены трое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов. Ранены трое военных, один из них пострадал во время обстрела, двое других - подорвались на растяжке.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стрельба велась возле Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Лебединского, Новозвановки, хутора Вольный, Луганского.

Напомним, что 24 октября российские боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

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