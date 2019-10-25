Перестрелка в Харькове была покушением на бывшего соратника "оплотовца" Жилина, - СМИ

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате покушения в Харькове был ранен бывший соратник главаря "Оплота" Евгения Жилина по имени Георгий Исаков.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники.

По информации издания, Исаков выжил, но находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки. Убитый в перестрелке мужчина - помощник Исакова Владимир Борох по прозвищу "Тайсон".

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Исаков известен как бывший член спортивного клуба "Оплот". В мае 2018 году СБУ задержала джип, в котором ехал Исаков. По их данным, в Toyota Land Cruiser находилось оружие. Однако адвокат Ольга Корнева тогда заявила, что пистолет ее клиенту подбросили, а на остальные найденные ружья у мужчины были документы.

В 2016 году на жизнь Исакова уже покушались, тогда полиция задержала двух человек – уроженцев Донецкой области 26 и 28 лет.

Напомним, что главаря "Оплота" Жилина застрелили в сентябре 2016 года в Подмосковье.

"Оплот" - харьковская общественная организация на основе одноименного бойцовского клуба. Глава МВД Арсен Аваков говорил, что "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой организации, по его словам, также ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве.