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В субботу в Киеве до +16 градусов, без осадков

Ночью в столице +7…+9 градусов.

В субботу в Киеве до +16 градусов, без осадков
Фото: instagram/by_istphoto

В субботу, 26 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Донецкой области до +8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

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