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В четверг в Киеве до +19 градусов, без осадков

Ночью в столице +8…+10 градусов.

В четверг в Киеве до +19 градусов, без осадков

В четверг, 24 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+22 градуса, в Львовской области +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Сумской области +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +14…+20 градусов, в Полтавской области +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в Запорожской области +5…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

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