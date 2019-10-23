​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одессе начали спускать на воду прибывшие из США катера Island

Сегодня, примерно в 9:00, кран Ocean Freedom поднял "Старобельск" и перенес его на воду.

В Одессе начали спускать на воду прибывшие из США катера Island
Фото: dumskaya.net

В порту одессы началась операция по спуску на воду украинских катеров типа Island, прибывших из США на борту судна Ocean Freedom.

Об этом пишет местное издание "Думская".

В течение двух дней американские специалисты снимали крепления, удерживавшие катера на палубе сухогруза. Сегодня, примерно в 9:00, кран Ocean Freedom поднял "Старобельск" и перенес его на воду.

Операция заняла 50 минут, после чего на борт катера поднялась швартовочная команда Военно-морских сил Украины. Моряки освободили катер от подъемного приспособления, а затем буксир портофлота "Кентавр" оттащил "Старобельск" в Практическую гавань.

Сейчас к спуску готовят второй катер - "Славянск".

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в ВМС Украины собираются сформировать дивизион из шести таких катеров, который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также