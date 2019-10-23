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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, два получили ранения и один - боевую травму.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов: трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР, вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Пищевика - из автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики 14 раз открывали огонь: четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, дважды в районе Хутора Свободного - из подствольных и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Напомним, 17 октября Россия после долгого перерыва перебросила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой".

Так называемый российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Через него РФ поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

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