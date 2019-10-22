В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)… В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку Павлополя с направления н.п.Украинское и Сосновское - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из ручных противотанковых гранатометов; у Новоселовки с направления Васильевки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направлению н.п.Пикузы - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности группировки "Север" враг совершил семь обстрелов: неподалеку Золотого с направления Первомайска - из стрелкового оружия; трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе н.п.Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. О потерях среди ВСУ не сообщалось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также