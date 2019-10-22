В среду в Киеве без осадков, максимум +18

Ночью и утром снова ожидается туман.

23 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Об сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градуса, в Закарпатье до +24 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.