В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве без осадков, максимум +18

Ночью и утром снова ожидается туман. 

В среду в Киеве без осадков, максимум +18
Фото: Александр Рудоманов

23 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Об сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градуса, в Закарпатье до +24 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также