РФ направит военных из оккупированного Крыма в Египет на учения

Россия и Египет впервые проведут совместные учения по противовоздушной обороны с применением комплексов ближнего действия и средней дальности. К учениям привлекут военных из оккупированного Крыма. Об этом сообщает "Радио.Свобода"со ссылкой на Минобороны РФ.

Учения "Стрела Дружбы-2019" пройдут на территории Египта с 26 октября по 7 ноября.

"На маневры будут направлены военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Крыму и республике Северная Осетия", - сказано в сообщении.

Учения будут проходить в три этапа, а в конце состоится "практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО".

Ранее проект "Крым.Реалии" сообщал, что с 2014 года в армию РФ призвали 18,9 тысячи крымчан.

Напомним, в ночь на 22 октября оккупанты снова задержали троих крымских татар в районе Керченского моста. Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в суде в отношении соотечественников. У задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности.