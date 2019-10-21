В Минэкоэнерго пообещали обнародовать реальные данные загрязнения воздуха в Украине

Замминистра считает, что "причин для паники нет".

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук отреагировала на сообщения об аномальном загрязнении воздуха в Киеве.

По словам замминистра, она провела "быстрый анализ загрязнения воздуха" и пришла к выводу, что причин для паники нет.

Об этом Ставчук написала в фейсбуке.

"Мой быстрый анализ загрязнения воздуха. Карта по ссылке имеет шкалу, где наибольшее значение угарного газа 1200 частей на миллиард. При этом предельно допустимые концентрации 5000. Конечно, чем меньше, тем лучше, но паниковать нет причин", - отметила она.

Вместе с тем, на карте видно, что уровень загрязнения воздуха в центре и на востоке Украины превышает гранично допустимые концентрации.

Фото: windy.com

По словам замминистра, в ходе анализа узнали, что информация по мониторингу состояния воздуха в Киеве отстает в сутки. Причиной Ставчук указала устаревшее оборудование и то, что "информация не предоставляется в онлайн режиме. А по Украине постоянно вообще не обобщается".

"В августе 2019 принято постановление Кабинета Министров, которым введены европейские принципы мониторинга качества воздуха. Будем стремиться сделать все возможное, чтобы в Украине начала появляться современная система мониторинга воздуха", - добавила Ирина Ставчук.

Замминистра пообещала завтра, 22 октября, опубликовать официальное заявление с реальными данными загрязнения воздуха в Украине.

Напомним, 20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

Киевские власти опровергли аномальное загрязнение воздуха. Начальник отдела природопользования КГГА Александр Савченко заявил, что задымленность города, на которую в последнее время жалуются киевляне, связана с температурным режимом. По его словам, ситуация улучшится только после изменения погоды, которое ожидается примерно через неделю.