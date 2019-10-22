Суд снял арест с "Лексуса" виновницы смертельного ДТП Зайцевой

Киевский суд Харькова снял арест с автомобиля, которым виновница ДТП в октябре 2017 года Елена Зайцева сбила 11 человек.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Марцони.

"Сегодня Киевский суд снял арест с "лексуса", которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества - господина Зайцева. На заседание ни он, ни его представитель не явились. В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и данный автомобиль может стать полезен именно в нем. Однако суд не счёл наши доводы убедительными и постановил вернуть Зайцеву автомобиль", - написал адвокат в фейсбуке.

По словам защитника потерпевших, Зайцев имел статус участника уголовного производства в суде - третье лицо, на имущество которого наложен арест. Нормы УПК всецело давали ему право обратиться с данным ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора. Но он этого не сделал. Снятие же ареста после приговора фактически УПК не предусмотрено.

Он так же подчеркнул, что после вынесения решения апелляционным судом прошло два месяца. Из потерпевших, которых он представляет, никто не получил ни копейки.

"Никто ни со стороны Зайцевой, ни со стороны Дронова даже не инициировал переговоры о выполнении решения суда в части возмещения. Хотя бы частичном, хотя бы каком-то... Честно говоря, фактически потерпевшие особо ни на что от Зайцевой и Дронова не рассчитывают. Хотя и один, и вторая имеют возможность работать в месте отбывания наказания и хоть какие-то гроши выплачивать людям", - отметил адвокат.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шестеро человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.