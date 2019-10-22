МИД требует от России немедленного освобождения журналиста Асеева

Министерство иностранных дел требует от России немедленного освобождения украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого боевики террористической группировки "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Незаконное содержание под стражей и псевдо-приговор Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что незаконное лишение свободы в Украине является уголовным преступлением. Поэтому все причастные к аресту Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, боевики "ДНР" приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта "Радио Свобода" "Донбас.Реалии" Станислава Асеева. В группировке утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».