Суд ООН 8 ноября объявит решение по юрисдикции иска Украины против РФ

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение относительно юрисдикции дела Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации 8 ноября.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

"В 15:00 (по местному времени) 8 ноября 2019 в г. Гаага (Королевство Нидерланды) Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, 14 июня Гаагский суд завершил слушания по иску Украины о нарушении Россией морского права.