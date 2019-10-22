​Суд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва

Адвокат сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась.

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения", - сказал он.

По словам адвоката, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути.

Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась - Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

Напомним, с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания по делу Штепы. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.

Потом заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, так как Штепа снова попала в больницу.

2 апреля Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвокаты. Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре.

29 мая суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие российским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР". Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.