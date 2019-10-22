Заместитель министра экономического развития и торговли из Кабинета министров Владимира Гройсмана задержан по подозрению в государственной измене.

Уголовное дело расследуется в связи с подписание заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла, говорится на сайте СБУ.

22 октября экс-чиновника задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена. Имя задержанного не указано, но заместителем министра экономики, отвечавшим за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Кроме того, 17 октября в Киеве также был задержан руководителя госпредприятия "Безпека" и представителя иностранной компании. Гражданину Украины также вменяют государственную измену, иностранцу - подстрекательство госизмене.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.