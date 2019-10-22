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Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Президент Украины впервые посетил этот обряд.

Император Нарухито объявляет о вхождении на престол
Фото: EPA/UPG
Император Нарухито объявляет о вхождении на престол

Во время пребывания в Японии президент Украины Владимир Зеленский принял участие в интронизации императора Нарухито. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Зеленский.

Украина – одна из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в этой церемонии. Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония продолжалась более получаса.

В пресс-службе президента напомнили, что программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Напомним, Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. В рамках этой поездки 23 октября он встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Перед этим, 22 октября, Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. 

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