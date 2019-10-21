Владельцы и менеджеры "95 квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед артистами, причастными к славе Хора Веревки, их поклонниками и Валерией Гонтаревой. Такое мнение высказал экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год. Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор это гораздо больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу.

Хору Веревки 77 лет. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1 + 1" должны были бы извиниться перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой, - считает Порошенко.

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. В "Квартале" на критику ответили. что могу шутить, о чем хотят.