​Коломойский посоветовал Порошенко "быть осторожнее в высказываниях" о нем и о телеканале "1+1"

Олигарх пригрозил экс-президенту, что "начнет разбирать все его героическое прошлое за пять лет..."

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкого к олигарху телеканала "1+1" и его самого.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...", - сказал Коломойский.

"В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала, торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить... Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента. Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... эта компания ("Энера Винница" - ред.) - это 100% его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов", - добавил олигарх.

По словам Коломойского, в 2013-2014 годах Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил бизнесмену Константину Григоришину $50 млн, а под залог он взяло акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский утверждает, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность".

Также олигарх посоветовал Порошенко "готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают".

Напомним, накануне телеканал "1+1" показал сюжет о том, что Порошенко "шантажирует" винничан повышением тарифов на водоснабжение. Во фракции Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что сюжет не соответствует действительности, а телеканал "пробил очередное дно".

"Евросолидарность" отмечает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета, а Порошенко не мог и не может быть причастным к формированию тарифов.

"Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти", - говорилось в заявлении партии.